Reuters: ООН перехватила грузы из КНДР в Сирию

За полгода были перехвачены два груза из Северной Кореи, адресованные сирийскому правительственному агентству, которое отвечает за программу по химическому оружию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.

Автором секретного доклада является группа независимых международных экспертов. «Группа расследует сообщения о сотрудничестве в области химического, баллистического, ракетного и традиционного оружия между Сирией и КНДР», – говорится в докладе.

Два государства – члена ООН перехватили грузы, и еще одно государство предупредило об их отправке по договору Дамаска с Торговой корпорацией Кореи по развитию горнорудной промышленности (KOMID). Когда именно и где были перехвачены указанные грузы и из чего именно они состояли, не уточняется.