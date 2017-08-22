Рябков: Россия готовит ответ на новые санкции США

Москва приступает к проработке ответных мер на новые антироссийские санкции США, говорится в заявлении замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

«На столь удручающем фоне крайне неубедительно звучат рассуждения американских представителей о желании стабилизировать двусторонние связи. Впрочем, раньше эти деятели и принятие известного антироссийского закона мотивировали стремлением добиваться их улучшения. Мы же всегда выступали и будем выступать в пользу урегулирования имеющихся разногласий путем диалога», – говорится в сообщении ведомства.

При этом Москва открыта к диалогу с Вашингтоном и надеется, что в США осознают «бесперспективность и пагубность дальнейшего раскручивания санкционной спирали».

Департамент минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) внес в санкционный список по КНДР шесть человек, включая четырех россиян, говорится в заявлении ведомства. Также под санкции попала компания «Гефест-М», зарегистрированная в Москве.