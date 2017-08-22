Госсекретарь США: Москва поставляет оружие «Талибану»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник обвинил Россию в поставках вооружений экстремистскому афганскому движению «Талибан» (запрещено в России).

«Россия действительно поставляет вооружения "Талибану", и это, конечно, является нарушением международных норм и нарушением норм СБ ООН. Конечно, мы бы выступили против этого и показали бы России [что это неправильно]. Если кто-то хочет поставлять вооружения, это должно делаться через афганское правительство», - заявил Тиллерсон во вторник в ходе брифинга госдепартамента США.

Ранее в Минобороны России уже отвергали обвинения американской стороны в том, что Россия якобы поставляет вооружения движению «Талибан» в Афганистане.