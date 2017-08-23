РБК: Леонтьев раскритиковал доклад о возможном снижении влияния Сечина после выборов-2018

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев выразил сомнение в «адекватности» прогноза, содержащегося в докладе «Политбюро 2.0: Реновация вместо демонтажа», а также увидел признаки «серьезного психического расстройства» у его авторов, сообщает РБК. В исследовании, подготовленном холдингом «Минченко консалтинг», допускается снижение влиятельности Игоря Сечина после президентских выборов 2018 г. Его напористый управленческий стиль формирует против него широкую коалицию, у него мало союзников, отмечается в докладе. Также авторы не исключают перехват у Сечина позиции «главного энергетика» со стороны премьер-министра Дмитрия Медведева в случае его перехода в «Газпром» после выборов.

«Я не знаю, есть ли расстройство у Минченко, но у меня есть сомнение в адекватности его прогноза. Это мания величия — расставлять людей по местам: этого я вычеркну, а этого повышу, а другого понижу», —заявил Леонтьев РБК. Аргументы о возможном снижении влияния Сечина, в частности о негативных последствиях иска против АФК «Система» для инвестиционного климата, он назвал «надуманными». Он считает, что «человек без корыстных помыслов и в здравом уме утверждать такого не может. Значит, он или душевно расстроен, или корыстно настроен».