Дмитрий Медведев может остаться премьером и после 2018 года
Второй кандидат на это место – Сергей Собянин, считают авторы доклада «Политбюро 2.0»
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Дмитрий Медведев (слева) и Сергей Собянин (справа) по-прежнему близки к президенту
Евгений Разумный / Ведомости
Президентская кампания Владимира Путина носит ярко выраженный антиэлитистский характер, говорится в юбилейном докладе (он выходит пятый год) холдинга «Минченко консалтинг» «Политбюро 2.0: Реновация вместо демонтажа». Конкуренция внутри Политбюро 2.0 (его состав – см. врез) разворачивается не вокруг выборов президента, вопросы результата кампании для Путина малозначимы.
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