Власть

Дмитрий Медведев может остаться премьером и после 2018 года

Второй кандидат на это место – Сергей Собянин, считают авторы доклада «Политбюро 2.0»

Президентская кампания Владимира Путина носит ярко выраженный антиэлитистский характер, говорится в юбилейном докладе (он выходит пятый год) холдинга «Минченко консалтинг» «Политбюро 2.0: Реновация вместо демонтажа». Конкуренция внутри Политбюро 2.0 (его состав – см. врез) разворачивается не вокруг выборов президента, вопросы результата кампании для Путина малозначимы.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике