Кирилла Серебренникова привезли в Басманный суд

Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных из бюджета основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа», доставлен в Басманный суд Москвы, где ему будет избрана мера пресечения, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева. Сам режиссер обвинения отвергает. Он подчеркивает, что не имел отношения к хозяйственной и финансовой деятельности проекта.

Ранее Следственный комитет подал в суд ходатайство об отправке Серебренникова под домашний арест.