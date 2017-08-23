На Кирилла Серебренникова надели электронный браслет

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции надели электронные браслеты на помещенного под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, сообщил «Интерфаксу» представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Цыганков.

«С целью осуществления контроля за нахождением Кирилла Серебренникова в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением наложенных судом запретов к нему применены технические средства контроля», - сказал Цыганков.

Ранее в среду Басманный суд Москвы поместил под домашний арест режиссера, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на театральный проект «Платформа». Серебренников в суде заявил о невиновности. Он назвал домашний арест неоправданно жесткой мерой пресечения и объяснил, что в условиях ограничения свободы не сможет работать.