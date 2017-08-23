Серебренников отправлен под домашний арест

Басманный суд Москвы поместил под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на театральный проект «Платформа». Это сообщает РБК. Суд решил удовлетворить ходатайство следствия. Посещать театр режиссеру будет можно только по специальному разрешению следователя, общаться ему разрешено только с родственниками и адвокатом. Приговор читался под крики «Сво-бо-ду!», доносящиеся с улицы, затем с улицы начали скандировать «По-зор!». У здания суда собралось несколько сотен человек, которые хотели поддержать режиссера. Среди них известные общественные деятели и деятели культуры.

Следователь просил поместить режиссера под домашний арест до 19 октября, указывая, что тот может скрыться, повлиять на подчиненных, которые проходят по делу свидетелями, уничтожить улики. Улики - «черную кассу» - якобы уже уничтожали сотрудники «Седьмой студии» по указанию разыскиваемого следствием продюсера Екатерины Вороновой. Аргументируя ходатайство о домашнем аресте, он также напомнил, что родственницы арестованного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, на показаниях которой базируются обвинения Серебренникову, в суде недавно пожаловались на слежку за ними, которую, по их мнению, организовали по поручению Серебренникова. Ранее было известно о показаниях Масляевой на Серебренникова, 22 августа источники СМИ сообщили, что в деле есть и показания бухгалтера Татьяны Жириковой, которая проходит по делу свидетелем. 23 августа следователь отметил, что показания на Серебренникова дал и Итин, сообщил «Интерфакс». Сумма причиненного режиссером ущерба может возрасти, так как еще не все экспертизы завершены, предупредил он (по трансляции РБК). Следователь также отметил, что режиссер 22 августа вину не признал и фактически отказался от дачи показаний.

Защитник Дмитрий Харитонов на это возразил, что сначала его неожиданно задержанный клиент не давал показаний, так как ждал приезда адвоката в Москву, а затем только сказал, что не понимает предъявленных ему претензий. Он попросил отпустить режиссера под поручительство или под залог, напомнив, что тот всегда являлся к следователям по вызову и никуда не сбегал.

Серебренников в суде заявил о невиновности. Он назвал домашний арест неоправданно жесткой мерой пресечения и объяснил, что в условиях ограничения свободы не сможет работать. «Поэтому я прошу отпустить меня, на самом деле. Я никуда не буду убегать, никуда я скрыться не могу», — цитирует его «Медиазона». Он напомнил, что ему нужно закончить фильм о Викторе Цое «Лето», который снимается в Петербурге, закончить спектакль «Маленькие трагедии». Уехать за границу он не сможет, поскольку еще в мае у него изъяли загранпаспорт, хотя ему нужно в сентябре ехать в Штутгарт для работы над постановкой оперы, пишет в Facebook корреспондент «Эха Москвы» Ксения Ларина. В ходе заседания он не раз подчеркивал, что работает для России.

Все государственные деньги, выделенные на проект «Платформа», были потрачены на заявленные цели, заверил режиссер. Он отметил, что гордится этим проектом и считает его важным для искусства, сообщает «Медиазона». Как передает корреспондент «Эха» Алена Вершинина, он напомнил, что «Платформа» стала стартом для многих молодых художников. Выдвинутые ему обвинения он считает абсурдными и невозможными, о хищениях ему неизвестно, ответственных за финансовую часть проекта он никогда не подозревал в нечестности, показания на них давать не мог и сам он денег не крал. Он напомнил, что всегда ходил на допросы по вызову следователей и сотрудничал со следствием. После выступлений поручителей Серебренников снова заявил суду, что он честный человек и просит дать возможность работать, сообщает корреспондент «Эха». Он напомнил, что всегда работал для России и старается сделать так, чтобы страна стала мощной культурной державой.