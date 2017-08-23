Более 17 000 жителей Тульской области остались без электроэнергии из-за непогоды

В результате прохождения грозового фронта нарушено энергоснабжение в ряде населенных пунктов трех районов Тульской области, сообщила в среду пресс-служба регионального управления МЧС.

В частности, сообщается об отключении электроэнергии в населенных пунктах Епифань Кимовского района (в зону отключения попали 525 домов с общей численностью населения более 2200 человек), город Венев (325 домов, более 14 000 человек), в населенных пунктах Никольское и Дубовое Узловского района (275 домов, более 1000 человек).

На места происшествий выехали оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.