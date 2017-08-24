«Левада»: работу Путина на посту президента одобряют 83% россиян

Опрос «Левада-центра» показал, что работу президента России Владимира Путина одобряют 83% граждан, недовольны его деятельностью 15% россиян. Деятельность Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России одобряют 48% опрошенных, 51% респондентов не поддерживает председателя правительства.

В целом работу правительства одобряют 50% россиян, недовольны ею 49%. Деятельность Госдумы положительно оценивают 42% респондентов, 57% придерживаются противоположного мнения.

Деятельностью своих губернаторов удовлетворены 52% опрошенных, 46% — недовольны.

В числе политиков, которые вызывают доверие, респонденты чаще всего называли Путина (58%), министра обороны Сергея Шойгу (30%), министра иностранных дел Сергея Лаврова (28%), лидера ЛДПР Владимира Жириновского (13%), Медведева (11%), лидера КПРФ Геннадия Зюганова (9%), главу Чечни Рамзана Кадырова, патриарха Кирилла и мэра Москвы Сергея Собянина (по 5%).

Не доверяют никому из российских политиков 14% респондентов, 11% не интересуются политикой. Опрос проводился 18-22 августа среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.