Боевики ИГ угрожают Испании новыми терактами

Боевики запрещенной террористической организации «Исламское государство» распространили видеоролик, в котором пригрозили Испании новыми терактами. Как отмечает газета El Pais, террористы ИГ впервые заговорили на испанском языке. «С позволения Аллаха Аль-Андалус снова станет тем, чем она была, - землей халифата», — говорится в видеоролике.

Аль-Андалус — название, под которым была известна мусульманская Испания — территория Пиренейского полуострова во времена мусульманского владычества в Средние века.

Напомним, на прошлой неделе в Испании произошло два теракта, в результате которых погибли 15 человек, более 100 получили ранения. Вечером 17 августа фургон на пешеходной улице Рамбла в Барселоне въехал в толпу людей. Позже террористы попытались сделать то же самое в Камбрильсе.