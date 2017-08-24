Омбудсмен: жители Петербурга должны иметь право митинговать в центре города

Омбудсмен Петербурга Александр Шишлов прокомментировал исключения Марсова поля из списка городских гайд-парков. «Жители Санкт-Петербурга должны иметь возможности для реализации своего конституционного права на свободу мирных собраний, в том числе для проведения публичных мероприятий в таких местах, где обеспечивается возможность достижения их целей. К таким местам, конечно же, прежде всего, относится центр города», - приводит слова Шишлова его пресс-служба. Омбудсмен добавил, что в центре Петербурга есть много площадок, которые могут стать гайд-парками.

По данным Шишлова, Марсово поле было самым популярным местом для проведения акций и митингов: в 2016 г. власти получили 50 заявок о проведении публичных мероприятий, в 41 граждане хотели провести акции на Марсовом поле.

Марсово поле было исключено из списка гайд-парков поле после митинга против коррупции 12 июня.