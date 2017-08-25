Прокуратура Нидерландов получила от России данные радаров для расследования крушения MH17

Россия на этой неделе передала международной следственной группе (JIT) дополнительные данные радаров и инструкции для их расшифровки по запросу о дополнительной юридической помощи от Нидерландов в связи с расследованием крушения под Донецком Boeing рейса MH17 Malaysia Airlines. Это сообщает сайт прокуратуры Нидерландов, которая участвует расследовании. Ранее предоставленные российской стороной данные было невозможно изучить, поскольку они не были представлены в разработанном Евроконтролем (Европейской организацией по безопасности воздушной навигации) формате ASTERIX, принятом во всем мире. Сейчас, по предварительной оценке ведомства, данные предоставлены в этом формате. Они будут переведены в ближайшее время и пристально изучены.

В феврале 2017 г. Росавиация предлагала следственной группе помочь с расшифровкой данных. Ведомство напоминало, что в октябре 2016 г. нидерландской стороне были предоставлены данные первичной радиолокации, объективно и четко описывающие «реальную воздушную обстановку в момент катастрофы МН17», и что данные были переданы «в максимально подробном виде – необработанными – что автоматически свидетельствует об их подлинности и эксклюзивности». «Формат ASTERIX же, о котором заявляют Нидерланды, предполагает передачу данных уже в обработанном виде, что, по сути, делает их вторичной информацией, которая не позволяет увидеть даже 25% того, что демонстрирует первичная информация внутри локатора», - объясняла Росавиация. Ведомство отмечало тогда, что «Россия продолжает недоумевать относительно того, что у Нидерландов ушло порядка трех месяцев на распознавание так называемой технической загвоздки», но несмотря на это готова отрядить на помощь JIT российских специалистов, умеющих дешифровать информацию с радиолокатора.

Boeing 777 Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, в том числе 196 подданных Нидерландов. 28 сентября 2016 г. JIT опубликовала предварительный доклад, в котором содержатся выводы о месте запуска ракеты, сбившей Boeing 777. Основной вывод международного следствия: пусковая установка комплекса ЗРК «Бук» была привезена с российской территории, 17 июля 2014 г. сбила Boeing MH17 одной ракетой из района поселка Первомайский близ Снежного, а уже 18 июля вернулась на территорию России. Москва неоднократно указывала на предвзятость расследования.