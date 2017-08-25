Власти Темрюкского района назвали причину падения автобуса в море

Отказ тормозов стал причиной падения автобуса с пирса в море в Краснодарском крае, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Темрюкского района.

«Автобус вез рабочих на объект. При спуске к причалу у него отказали тормоза. Автобус выехал на пирс, проехал по нему 300-400 м и упал в воду», - сказали в администрации.

По последним данным, 14 человек погибли, 24 удалось спасти, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС. Состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое; трое находятся в состоянии средней степени тяжести.

В СКР возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), оно принято к производству 7-м следственным управлением ГСУ СКР.