Число погибших при падении автобуса в море возросло до 16 человек

Жертвами падения автобуса в море со строящегося пирса в Краснодарском крае стали 16 человек, сообщили «Интерфаксу» в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

«16 человек погибли, 24 спасены, из них восемь госпитализированы», - сказал представитель регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

Власти Темрюкского района назвали отказ тормозов причиной падения автобуса в море. В СКР возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), оно принято к производству 7-м следственным управлением ГСУ СКР.