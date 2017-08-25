СМИ сообщили о семнадцатом погибшем при падении автобуса в море

Спасатели обнаружили тело семнадцатого погибшего в результате падения автобуса с пирса в Краснодарском крае, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах региона.

«По предварительной информации, удалось установить местонахождение семнадцатого погибшего», - сказал источник.

Ранее в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщали, что жертвами ДТП стали 16 человек, 24 были спасены, из них восемь госпитализированы.

По данным собеседника агентства, в автобусе следовал 41 рабочий, велись поиски одного человека.

Власти Темрюкского района назвали отказ тормозов причиной падения автобуса в море. В СКР возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), оно принято к производству 7-м следственным управлением ГСУ СКР.