СМИ сообщили о семнадцатом погибшем при падении автобуса в море
Спасатели обнаружили тело семнадцатого погибшего в результате падения автобуса с пирса в Краснодарском крае, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах региона.
«По предварительной информации, удалось установить местонахождение семнадцатого погибшего», - сказал источник.
Ранее в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщали, что жертвами ДТП стали 16 человек, 24 были спасены, из них восемь госпитализированы.
По данным собеседника агентства, в автобусе следовал 41 рабочий, велись поиски одного человека.
Власти Темрюкского района назвали отказ тормозов причиной падения автобуса в море. В СКР возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), оно принято к производству 7-м следственным управлением ГСУ СКР.