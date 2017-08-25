СМИ сообщили о восемнадцатом погибшем при падении автобуса в море

На месте крушения автобуса с рабочими в Краснодарском крае обнаружено тело 18-го погибшего, сообщает «Интерфакс». «По уточненным данным, обнаружены 18 человек без признаков жизни», – рассказал агентству источник в службе «Скорой помощи» региона.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли тело семнадцатого погибшего. Инцидент произошел в Краснодарском крае в поселке Волна. Автобус с рабочими, которые возвращались с вахты, упал с пирса в море.