В МЧС сообщили о спасении 33 рабочих из упавшего в море автобуса

По последним данным ГУ МЧС Кубани, после падения в Керченский пролив автобуса с рабочими удалось спасти 33 человека. «По уточненным данным, обнаружены тела 17 погибших, спасены 33 человека, из них 32 госпитализированы в Темрюкскую ЦРБ, один в тяжелом состоянии доставляется вертолетом Минздрава в лечебное учреждение Краснодара - в краевую клиническую больницу №1», - сообщили «Интерфаксу» в управлении. В Темрюкской больнице четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще 10 пострадавших врачи оценивают как средней тяжести, еще девяти - легкой тяжести, еще девять рабочих находятся на осмотре.

Между тем Минздрав Кубани приводит иные данные. «На текущий момент госпитализировано 34 пострадавших, из них двое срочно доставлены в краевую клиническую больницу по линии санавиации», - сказал «Интерфаксу» представитель ведомства.

Первоначально сообщалось, что в автобусе с вахтовиками, который упал в море у населенного пункта Волна, было 26 человек. Сейчас МЧС говорит, что там могло быть 50 человек, и это тоже не окончательные данные.