Генпрокуратура России считает верными российские данные о сбитом Boeing MH17

Куренной подчеркнул, что анализ данных российской стороны опровергает официальную версию голландского следствия о месте запуска ракеты, которой был сбит Boeing Михаил Соколов/ТАСС

Генеральная прокуратура России направила в Голландию дополнительные материалы по расследованию крушения под Донецком Boeing рейса MH17 Malaysia Airlines, сообщил «Интерфаксу» в пятницу, 25 августа, официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, «в связи с заявлением нидерландской стороны о затруднениях при расшифровке представленных Российской Федерацией ранее, в октябре 2016 г., первичных радиолокационных данных о воздушной обстановке в момент крушения лайнера, российская сторона повторно направила данные, переформатировав их в запрашиваемый голландской стороной вид - ASTERIX, и приложив детальные инструкции по работе с ними».

Ранее СМИ писали, что прокуратура Нидерландов не может расшифровать данные с радаров, поскольку они не были представлены в разработанном Евроконтролем (Европейской организацией по безопасности воздушной навигации) формате ASTERIX, принятом во всем мире. В связи с этим голландские следователи направили в Москву запрос на отправку дополнительных данных. В четверг, 24 августа, на сайте прокуратуры Нидерландов была опубликована информация о том, что Россия на этой неделе передала международной следственной группе (JIT) дополнительные данные радаров и инструкции для их расшифровки.

Запрос Нидерландов, который был исполнен российской стороной, стал пятым по этому уголовному делу, отметил Куренной. По его словам, российские эксперты обратили особое внимание, что именно формат «первичной регистрации», в котором Россия передала эти данные в октябре 2016 г., представляет собой первичную необработанную информацию, в то время как при конвертации в запрашиваемый формат ASTERIX, который является вторичным, происходит потеря большей части необработанных радиолокационных данных» (цитата по ТАСС).

Куренной подчеркнул, что анализ данных российской стороны опровергает официальную версию голландского следствия о месте запуска ракеты, которой был сбит Boeing. Он пояснил, что «согласно расшифровке данных радара, пуск ракеты, сбившей малайзийский Boeing, не мог осуществляться из района населенного пункта Первомайское, как это было заявлено представителями совместной следственной группы в сентябре 2016 г.». По данным российских экспертов, указал представитель Генпрокуратуры, «если бы средство поражения двигалось по траектории в соответствии с версией "пуск на встречном курсе", то Усть-Донецкий локатор "Утес-Т" зафиксировал бы отметки отраженных сигналов от данного объекта».

«С учетом неопровержимого и объективного характера таких данных, как первичная радиолокация, Россия в очередной раз призвала Нидерланды в обязательном порядке принять в расчет направленную информацию и учесть ее в дальнейшем процессе расследования, в том числе при формировании окончательных выводов Совместной следственной группы», - заключил Куренной.

Он добавил, что при передаче исполненных материалов Генеральная прокуратура в очередной раз подчеркнула заинтересованность России в объективном проведении расследования обстоятельств крушения лайнера и готовность всемерно содействовать ему.

Boeing 777 Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, в том числе 196 подданных Нидерландов. 28 сентября 2016 г. JIT опубликовала предварительный доклад, в котором содержатся выводы о месте запуска ракеты, сбившей Boeing 777. Основной вывод международного следствия: пусковая установка комплекса ЗРК «Бук» была привезена с российской территории, 17 июля 2014 г. сбила Boeing MH17 одной ракетой из района поселка Первомайский близ Снежного, а уже 18 июля вернулась на территорию России. Москва неоднократно указывала на предвзятость расследования.