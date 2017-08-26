Около 1000 человек вышли на митинг «За свободный интернет» в Москве

В акции «За свободный интернет», которая проходит на проспекте Академика Сахарова в Москве, принимают участие около 1000 человек, сообщили в столичном управлении МВД. Это в 10 раз меньше, чем заявили организаторы.

По данным «ОВД-Инфо», на митинге задержали более 10 человек. Задержаны участники колонны в поддержку журналиста Али Феруза, который сейчас содержится в изоляторе для иностранных граждан из-за решения суда о депортации его в Узбекистан. Также задержаны несколько левых активистов.

Перед началом митинга с плаката, который висел на заднике сцены, вырезали слово «гады». Первоначально текст плаката был таким: «Интернет не заберете, гады».