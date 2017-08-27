Нетаньяху рассказал о встрече с Путиным в Сочи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в Сочи 23 августа. По словам Нетаньяху, его контакты с российским президентом всегда служат безопасности и интересам обеих стран.

«Я скажу так: в последние годы я обычно встречаюсь с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь для того, чтобы обеспечить наши интересы и безопасность на нашей северной границе. Я могу сказать, что все переговоры, которые мы с ним провели вплоть до сегодняшнего дня, служили нашей безопасности, а также, я думаю, и интересам России, не только нашим», — сказал Нетаньяху.

Он пояснил, что принял решение провести «внезапную» встречу с Путиным из-за изменения обстановки в регионе. По словам израильского премьера, встречи с российским президентом проводятся для согласования действий в регионе и отслеживания изменений.