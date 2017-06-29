Израиль нанес ответный удар по сирийским позициям на Голанских высотах

Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по сирийским позициям в Самдании в провинции Кунейтра на Голанских высотах, сообщает Reuters со ссылкой на ее заявление. Это произошло в ответ на запуск из этой местности минометного снаряда, упавшего ранее на контролируемую Израилем территорию в незаселенной местности Голанских высот. Ранее в этом районе повстанцы вели бои с сирийской армией.

«Мы не потерпим случайной стрельбы и будем отвечать на каждый снаряд. Тот, кто атаковал нас, будет атакован нами. Такова наша политика, и мы будем продолжать ее реализовывать», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

С 24 июня это уже третий ответный удар Израиля. Ранее власти государства заявляли, что обстрел со стороны Сирии – это «посягательство на его суверенитет».