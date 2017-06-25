Израиль сообщил о новых ударах в районе Голанских высот

Контролируемая Израилем часть Голанских высот вновь подверглась обстрелу с территории Сирии, сообщили военные. «Несколько снарядов, выпущенных из Сирии, разорвались на открытой местности в северной части Голанских высот. Информации о пострадавших не поступало», — сказали в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Накануне через границу перелетело около десятка снарядов. Израиль назвал обстрел «посягательством на свой суверенитет» и ответил точечными ударами по позициям сирийской армии.

Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник в Минобороны России сообщило, что ВВС Израиля нанесли в субботу удар по бронетехнике боевиков запрещенной организации «Джебхат Ан-Нусра», а не по позициям сирийских правительственных войск.