Волкер: Отношения США и России могут быть «искалечены» украинской проблемой

Неурегулированный конфликт в Донбассе может «искалечить» российско-американские отношения, заявил в интервью Financial Times спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Он считает, что ситуация, при которой «дипломатические, экономические отношения с Россией будут заморожены, очевидно, не то, к чему стремится Москва. Я думаю, они должны сделать собственный выбор, основываясь на собственных расчетах».

Несмотря на санкции и экономические издержки России, ситуация в Донбассе, по мнению Волкера, «лишь ухудшается». Это одна из причин, по которой администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность поставок на Украину летального оружия. Конкретного решения по этому вопросу пока нет, подчеркнул он, но высокопоставленные чиновники воспринимают эту идею всерьез.

Москва, по мнению Волкера, рассчитывала, что администрация Трампа займет более мягкую позицию по Украине, чем предыдущий президент, но в Вашингтоне, напротив, обеспокоены тем, что конфликт в Донбассе ушел с первых полос. Несмотря на смену власти в США и во Франции, общий подход Запада по украинскому вопросу не изменился.

Спецпредставитель госдепа повторил, что в ходе своего недавнего визита в Донбасс он обнаружил, что ситуация в регионе больше напоминает «горячую войну», нежели замороженный конфликт, и обвинил в этом сепаратистские силы «под командованием России».