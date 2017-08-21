Сурков назвал конструктивной встречу со спецпредставителем США по Украине Волкером
Помощник президента России Владислав Сурков назвал полезной и конструктивной свою встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, отметив, что стороны предложили новые идеи в урегулировании на юго-востоке Украины и новаторские подходы по их реализации.
«Встреча была полезной и конструктивной», - сказал Сурков в понедельник по итогам переговоров.
«Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию», - отметил помощник президента России.
По его словам, дискуссия велась в тоне взаимного уважения и заинтересованности, без иллюзий и предвзятостей.
Сурков отметил, что «обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы по их реализации».