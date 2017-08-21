МИД Белоруссии подтвердил встречу Суркова с Волкером в Минске

21 августа в Минске пройдет встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова, подтвердило министерство иностранных дел Белоруссии. Переговоры пройдут в закрытом режиме, сказал «Интерфаксу» начальник управления информации – пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик. Американская сторона ранее предлагала встретиться в Вене, российская – в Калининграде, напоминает агентство.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО Волкера спецпредставителем по Украине 7 июля. 23 июля он посетил Донбасс и заявил, что в США понимают, что там происходит «российская агрессия». «Мы видели, что произошло. Мы понимаем, каким образом этот конфликт начался, мы понимаем, каким образом этот конфликт сегодня контролируется. И именно поэтому это важно, если Соединенные Штаты станут более задействованными. И мы пытаемся найти способ, чтобы изменить стратегические перспективы с целью того, чтобы принять другие решения и перейти к тому, чтобы увидеть восстановление украинской территории», – цитировало его УНИАН.

Затем Волкер сказал ВВС, что в Вашингтоне активно прорабатывается возможность все же начать поставки летального оружия Украине для борьбы с сепаратистами. По его мнению, это может изменить подход Москвы к кризису на востоке Украины и не спровоцирует дальнейшее обострение. По словам Волкера, Украине могут помочь защитить себя оборонительные вооружения, например танки. Такие поставки могут заставить Россию прекратить угрожать Украине, полагает он.