Reuters рассказало, как Сурков контролирует украинских сепаратистов

Помощник президента России Владислав Сурков продолжает определять политику сепаратистов в самопровозглашенных республиках востока Украины. Он регулярно встречается с лидерами сепаратистов и на территории ЛНР и ДНР, и в России, говорят пять источников Reuters, среди которых есть человек, близкий к администрации президента России, и человек, работавший с Сурковым в Кремле. Сурков определяет внутреннюю политику этих образований и решает, кто на какую должность будет назначен, говорят три бывших лидера повстанцев. Reuters напоминает, что Кремль отрицает, что диктует условия в регионе, и признает себя гарантом соблюдения минских соглашений, но не стороной конфликта. «Что касается в целом России и выполнения минских договоренностей, то мы неоднократно отмечали, что Россия не является стороной минских договоренностей, она является стороной-гарантом, равно как и Франция, и Германия», - сказал Песков на брифинге 11 мая 2017 г. (цитата ТАСС).

«Любой звонок из Москвы... расценивался как звонок из канцелярии самого господа бога и не обсуждался, принимался к исполнению немедленно», - рассказал Алексей Александров, один из бывших лидеров восстания в Донецке, который уже оттуда уехал. Два других сепаратиста подтвердили эту информацию на условиях анонимности. Александров в последний раз встречался с Сурковым в Москве в августе 2014 г., еще один собеседник агентства в последний раз общался с Сурковым в Москве в ноябре 2016 г. Они в подробностях рассказали агентству, как Сурков контролирует ситуацию на местах через доверенных лиц, которые регулярно докладывают ему о положении дел, как он использовал помощников для организации местных выборов и работал над созданием структур власти, которые считаются с желаниями Москвы.

Готовность делиться информацией источники Reuters объяснили ощущением, что Кремль воспользовался восстанием и поставил во главе самопровозглашенных республик верных людей, которых не заботят интересы этих регионов. По словам всех троих, Москва постепенно отстранила от руководства большинство лидеров сепаратистов, которые начинали восстание, в том числе использовав угрозы смертью или лишением свободы. «Сначала мы были несколько наивными, думали, что дяди в Москве может просто не понимают, что здесь происходит, когда нас, местных, здесь гнобили московские товарищи, но вот спустя два-три года, а я последний раз общался с Сурковым в ноябре (2016 года), я понял, что все всё понимали, и просто хотели, чтобы мы заткнулись», - сказал один из трёх бывших лидеров сепаратистов.

Сурков сыграл ключевую роль в назначении Александра Захарченко лидером самопровозглашённой Донецкой народной республики, говорят источники Reuters. Он был лидером организации «Оплот» в Харькове, сепаратисты готовили его к должности министра обороны ДНР но в 2014 г. его вызвали в Москву. После встречи с Сурковым в Кремле, из офиса помощника президента поступило предложение назначить Захарченко на главную должность, утверждает Reuters. Пресс-секретарь Захарченко не ответила на запрос агентства. На тот момент донецких сепаратистов возглавляли добровольцы из России. «Бывший журналист крайне правых взглядов Александр Бородай был премьер-министром ДНР, а Игорь Стрелков, который говорил о себе как о бывшем сотруднике ФСБ, был командующим вооружёнными силами», - формулирует агентство.

По словам Бородая, тогда Москва хотела, чтобы их сменил кто-то из местных, таким образом Запад бы увидел, что восстание носит народный характер, сказал Бородай Reuters. Москва выбрала Захарченко, полагая, что его легко контролировать, сказал один из трёх бывших сепаратистов. Александров утверждает, что после устного указания из кабинета Суркова Бородай и Стрелков тихо ушли в отставку, чтобы Захарченко мог взять на себя полномочия. Бородай сказал, что первым предположил назначение Захарченко, но подробности не раскрыл. Стрелков не ответил на запрос о комментарии, однако раньше он говорил агентству, что уехал из региона, попав под давление людей, которых отказался назвать.

После того, как лидером донецких сепаратистов стал Захарченко, в регионе прошли всеобщие выборы, утвердившие его в должности главы ДНР. По словам Александрова, для помощи Захарченко в предвыборной кампании в Донецк приезжала команда россиян, работавших на Суркова. Независимого подтверждения этой информации Reuters найти не смог. Члены команды Суркова не называли никому в Донецке своих настоящих имён, используя вместо них позывные. В ответ на вопрос о том, откуда он знает, что они работали на Суркова, Александров сказал: «Да они и не скрывали этого. Громогласно при первом удобном случае заявляли».

Reuters не смог получить независимые подтверждения предложенному сепаратистами описанию роли Суркова. Агентство добавляет, что их версии событий перекликаются друг с другом, при этом ключевые сведения и даты совпадают с информацией о Суркове, имеющейся в открытых источниках. Оно напомнило о встречах Суркова с замгоссекретаря США Викторией Нуланд для обсуждения урегулирования кризиса на Украине. Источники Reuters говорят, что истинная роль помощника президента выходила далеко за пределы простого посредника в мирном процессе.

Сам Сурков и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответили на вопросы о масштабах роли Суркова на Украине. Администрация президента Украины Петра Порошенко также отказалась от комментариев.

Ранее Reuters представлял свидетельства того, что Москва отправляет военнослужащих и бойцов нерегулярных формирований, а также оружие в помощь украинским сепаратистам, напоминает агентство. Бывший влиятельный донецкий командир рассказал в прошлом году, как Россия оказывает финансовую поддержку контролируемым сепаратистами территориям, помогая ресурсами и выплачивая жителям Донбасса пенсии и зарплаты.

В сентябре 2015 г. лидеры сепаратистов сказали Bloomberg, что получили из Москвы указание жестко соблюдать режим прекращения огня. Склонные к строптивости политики в Донбассе были заменены теми, кого поддерживает Москва, а не подчинявшиеся приказам полевые командиры покинули территорию конфликта или погибли отмечало агентство. По словам источников Bloomberg среди руководства сепаратистов, на тот момент Москва фокусировалась на создании в ДНР и ЛНР реально действующих органов управления из «любителей», для тренировки которых из России направляются десятки чиновников.

Тогда же Bloomberg со ссылкой на источники, в том числе в администрации ДНР, рассказало, что Россия ежемесячно переводила в самопровозглашенную республику 2,5 млрд руб. для выплаты пенсий. Уже тогда агентство отмечало, что регион, который ранее экспортировал металлы и уголь, теперь в основном зависит от финансовой помощи из России и от налогов, которые собирают с местных бизнесменов, обязав их открыть счета в ЦБ для расчетов с поставщиками.

В марте 2016 г. газета Bild подробно описала, как Москва управляет ДНР и ЛНР - якобы через шесть рабочих групп, связанных с российскими министерствами. По ее сведениям, группы контролируют финансовую систему и сбор налогов на этих территориях, определяют зарплаты и решают другие социальные вопросы, занимаются восстановлением промышленности, организуют торговлю энергоресурсами, создают рынок электроэнергетики, восстанавливают транспортную инфраструктуру, во главе групп стояли заместители министров пяти российских ведомств. Возглавляют эти группы замминистры из пяти российских министерств. В таблице в статье Bild упоминались Минфин, Минстрой, Минэнерго, Минтранс и Минпромторг. Курирует работу всех групп ФСБ, утверждало издание.

В апреле 2017 г. Bloomberg со ссылкой на три источника, близких к властям России написал, что Кремль, публично поддерживая нормандский процесс, в реальности ведет ползучую экономическую интеграцию самопровозглашенных республик Донбасса с целью их окончательного отрыва от Украины по «приднестровскому сценарию». Песков тогда заявил, что Россия не собирается интегрировать эти регионв и назвал статью агентства «наивной и примитивной».