Песков предостерег от решений, способных повысить напряженность на востоке Украины

Кремль призывает избегать действий, которые могут спровоцировать рост напряженности на Украине, передает ТАСС. «Мы считаем, что все стороны, особенно те страны, которые претендуют на роль в урегулировании, должны избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать рост напряженности в и так непростом регионе», – заявил 1 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать информацию The Wall Street Journal и USA Today о том, что Пентагон уже подготовил план поставок Киеву оборонительных летальных вооружений. Чиновник отметил, что «гипотетические рассуждения вряд ли должны быть поводом для комментариев».

По данным источников The Wall Street Journal, американские военные допускают поставки на Украину противотанковых ракет, возможно Javelin, систем ПВО и других вооружений. Трампу план еще не был представлен, его отношение к этому вопросу не известно. Поставки оборонительного оружия Киеву поддерживает глава Пентагона Джеймс Мэттис, заявила пресс-секретарь военного ведомства Мишель Балданца.

О том, что в Вашингтоне активно прорабатывается возможность все же начать поставки летального оружия Украине для борьбы с сепаратистами, заявил в конце июля ВВС новый спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. По его мнению, предоставление американских вооружений Вооруженным силам Украины может изменить подход Москвы к кризису на востоке Украины. Он не считает, что это, наоборот, спровоцирует дальнейшее обострение. Напротив, поставки, к примеру, танков могут заставить Россию прекратить угрожать Украине, полагает он. США не участвуют в «нормандском формате», в котором переговоры по урегулированию кризиса ведут страны-гаранты: Украина, Россия, Германия и Франция. Волкер говорил, что США хотели бы играть более активную роль в урегулировании проблемы.