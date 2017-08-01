СМИ: Пентагон составил план поставок летальных вооружений на Украину

Пентагон представил план по поставкам на Украину оборонительных вооружений, чтобы помочь Киеву защищаться от пророссийских сепаратистов, сообщает The Business Insider со ссылкой на The Wall Street Journal и ее источники. По их данным, план был разработан в Объединенном комитете начальников штабов. Он предполагает поставки противотанковых ракет, возможно Javelin, систем ПВО и других вооружений.

О том, что американские военные впервые составили план о поставках на Украину летальных оборонительных вооружений, сообщила и USA Today. Источник в Белом доме заявил этому изданию, что адмиинстрация США не исключает возможность таких поставок. Газета отмечает, что этот план должен быть одобрен президентом. Если Дональд Трамп даст согласие на поставки оружия на Украину, ему можно будет поставить крест на надежде улучшить отношения с руководством России. По сведениям WSJ, Трампу еще не докладывали о наработках военных, его мнение на этот счет не известно. Поставки оборонительного оружия Киеву поддерживает глава Пентагона Джеймс Мэттис, заявила пресс-секретарь военного ведомства Мишель Балданца.

О том, что в Вашингтоне активно прорабатывается возможность все же начать поставки летального оружия Украине для борьбы с сепаратистами, заявил в конце июля ВВС новый спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. По его мнению, предоставление американских вооружений Вооруженным силам Украины может изменить подход Москвы к кризису на востоке Украины. Он не считает, что это, наоборот, спровоцирует дальнейшее обострение. Напротив, поставки, к примеру, танков могут заставить Россию прекратить угрожать Украине, полагает он.