Путин приехал в Будапешт на открытие ЧМ по дзюдо

Президент России Владимир Путин прибыл с однодневным визитом в Будапешт.

Российский лидер встретится с премьером страны Виктором Орбаном и познакомится со своим монгольским коллегой Халтмагийном Баттулгой, который занял пост президента в июле.

Двусторонние встречи пройдут на спортивной арене им. Л.Паппа, где президент Путин примет участие в церемонии открытия 31-го чемпионата мира по дзюдо. Приглашение на это мероприятие он получил по линии Международной федерации дзюдо, почетным президентом которой он является. Российский политик – мастер спорта по дзюдо и самбо. В сентябре 2006 г. он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 г. получил почетный диплом «Доктор в области дзюдо» Южнокорейского университета Енин.

Сегодняшняя встреча Орбана и Путина станет восьмой. По словам помощника российского президента, политиков связывают «хорошие доверительные отношения». Предыдущая встреча состоялась в феврале, когда Путин был с визитом в Венгрии.