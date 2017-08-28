Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана в связи с ураганом «Харви»

Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Луизиана из-за урагана «Харви», передает в понедельник телеканал CBC.

Накануне губернатор штата Джон Эдвардс обратился к Трампу с предложением объявить в Луизиане режим ЧС, напоминает телеканал.

Ураган «Харви» обрушился на побережье США в ночь на минувшую субботу. Сила урагана составляла четыре балла по пятибалльной шкале. Максимальная скорость ветра достигала 215 км/ч. Более 300 000 человек остались без электричества, разрушено множество домов. В субботу ураган ослаб до уровня тропического шторма, а максимальная скорость ветра на настоящий момент составляет около 64 км/ч.