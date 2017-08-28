«Левада-центр» выяснил, что беспокоит россиян в современной школе

«Левада-центр» узнал о наиболее серьезных проблемах современной школы, которые, по мнению россиян, требуют решения в ближайшие 5-10 лет.

Так, у большинства участников опроса опасения вызывает рост дополнительных денежных затрат на обучение (46%), низкое качество образования и отсутствие у учеников интереса к учебе (по 30%).

Также беспокойство у респондентов вызывают «необоснованные нововведения» в школьном образовании (28%), низкий уровень подготовки учителей, падение авторитета учителей у учеников (25%), низкая дисциплина, распущенность учеников (24%), имущественное неравенство учеников (21%), плохая материальная база школы (19%).

Каждый седьмой опрошенный считает, что нужно решить ситуацию с ростом наркомании, преступности в школе (14%), слабой специализации, отсутствия профессиональной подготовки учеников (13%).

Еще 10% россиян обеспокоены плохой обеспеченностью школ учебниками, 8% – плохим отношением учителей к ученикам, 8% – «казарменными порядками в школе», 7% – устаревшей системой школьного образования, Также 6% респондентов считают, что современные учебники устарели и не отвечают современным требованиям.

Большинство россиян сказали, что хотели бы воспитать в своих детях умение добиваться своих целей (47%), чувство ответственности (36%), умение общаться с людьми (35%), а также хорошие манеры и добросовестность в работе (по 34%). Почти каждый третий мечтает, чтобы его дети стремились к знаниям (32%) и к успеху (26%), умели постоять за себя (29%). Среди остальных качеств, которые россияне хотели бы передать потомкам, - независимость (19%), терпимость и уважение к окружающим (17%), бережливость (11%), верность и преданность (10%), веру в Бога (9%), послушание и воображение (по 7%).

Наиболее уважаемыми профессиями в обществе респонденты считают профессии врача (42%), преподавателя (27%), юриста и военнослужащего (по 10%).

В то же время самыми доходными россияне считают профессии банкира (18%), бизнесмена и депутата/политика (по 17%), госслужащего (13%), юриста (12%). В финансовой успешности остальных профессий респонденты не так уверены: работу врача и полицейского/силовика считают доходной по 8% россиян, начальника/директора и военнослужащего - по 7%, экономиста, программиста, адвоката - по 6%, строителя - 5%, стоматолога, нефтяника, бухгалтера, судьи - по 4%, работника нефтегазовой отрасли - 3%, актера, певца и губернатора/мэра - по 2%.

Опрос «Левада-центра» был проведен 18-22 августа среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.