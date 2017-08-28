ИГ взяло ответственность за нападение в Каспийске

Боевики террористической организации «Исламское государство» взяли ответственность за нападение на полицейских в дагестанском Каспийске. Об этом говорится в сообщении организации SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность террористов.

Сегодня утром двое вооруженных ножами боевиков напали на полицейских на территории АЗС в дагестанском Каспийске. Один из полицейских скончался на месте, второй был госпитализирован. По факту нападения региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Нападавшие были ликвидированы ответным огнем, их личности устанавливаются.