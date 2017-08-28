В Дагестане в ходе спецоперации погибли двое сотрудников правоохранительных органов

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в рамках контртеррористической операции на окраине Хасавюрта были ликвидированы двое боевиков. При этом погибли двое сотрудников правоохранительных органов.

«В ходе боестолкновения были нейтрализованы двое бандитов из т. н. хасавюртовской банды. В настоящее время проводится их опознание», – говорится в сообщении НАК. Пострадавших среди гражданского населения нет.

На месте изъято оружие, боеприпасы и гранаты, принадлежавшие преступникам. «Специалистами-взрывотехниками ФСБ были обнаружены самодельные взрывные устройства, установленные на неизвлекаемость, в связи с чем они уничтожены на месте путем подрыва», - уточнили в ведомстве. Как сообщили в НАК, осуществляются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее сообщалось об одном погибшем сотруднике правоохранительных органов.