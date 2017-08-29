59% россиян не смогли ничего вспомнить о Серебренникове

В качестве режиссера Кирилла Серебренникова знают 15% россиян, сообщает ВЦИОМ. О том, что он связан с «Гоголь-центром», сказали 6%, еще 4% назвали его продюсером, актером, деятелем культуры. Большинство же россиян (59%) не смогли ничего о нем вспомнить.

Однако каждый второй «что-то слышал» об аресте Серебренникова по подозрению в организации хищения не менее 68 млн руб., показал опрос.

Во ВЦИОМ отмечают, что известность Серебренникова резко выросла - фактически удвоилась - после и по причине его задержания правоохранительными органами и освещения этого факта в масс-медиа и интернете.

23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на театральный проект «Платформа». Режиссер в суде заявил о невиновности. Он назвал домашний арест неоправданно жесткой мерой пресечения и объяснил, что в условиях ограничения свободы не сможет работать.