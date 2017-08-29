Против двух подростков возбуждено дело о поджогах лесов в Волгоградской области

По факту поджога леса в Дзержинском районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело против двух подростков. Как сообщили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета, по версии следствия, дети подожгли девять участков лесополосы ради забавы. 23 августа в области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обострением лесных пожаров. Сейчас все очаги природных пожаров в регионе ликвидированы, отмечает агентство.

Предварительно установлено, что сухую траву в Дзержинском районе подожгли 25 августа в 400 м от жилого дома. Видеорегистратор одного автомобиля снял предполагаемых поджигателей. Это оказались жители Краснооктябрьского района 15 и 17 лет от роду. Всего они подожгли девять участков лесополосы на улице Землячки, считает следствие. «В результате пожара огнем было уничтожено боле 500 м лесных и иных насаждений. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение лесных насаждений путем поджога"). Подозреваемые в совершении преступления задержаны», - говорится в сообщении СКР. Пожар удалось быстро потушить.

О ситуации с пожарами в Волгоградской области и в Ростове-на-Дону в понедельник вечером было доложено президенту Владимиру Путину. Он провел в Анапе совещание с руководителями двух областей и министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Пучковым, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Кремля.

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщил президенту, что по результатам оперативно-розыскных мероприятий были выявлены предполагаемые поджигатели, один задержан, второй в бегах. «Зачем? Мотив-то какой?» - спросил Путин, на что глава региона ответил, что мотивы выясняются.

«Пожары затронули большое количество населенных пунктов, в которых проживают около 600 000 человек, это очень серьезное дело. И в первом, и во втором случае есть и пострадавшие, и погибшие. И, как министр докладывал, приходится изучать и версию специальных поджогов и в том, и в другом случаях», - заявил на совещании президент. Пучков доложил ему, что оценочные группы завершили свою работу, правительство уже выделило деньги Ростову-на-Дону, где в центре города сгорели больше ста жилых домов, и направило их по назначению. В Волгоградской области, по словам министра, завершает свою работу 21 оценочная группа. «Подготовлено уже решение правительства РФ также о выделении финансовых средств на выплату материальной помощи пострадавшим и компенсации за утрату имущества первой необходимости», - сказал он. Единовременные выплаты пострадавшим в Ростове были проведены сразу, люди получили по 20 000 руб., сейчас уже начались выплаты по 30 000 руб. из областного бюджета, отчитался губернатор Ростовской области Василий Голубев.