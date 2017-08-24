Волгоградский губернатор: природные пожары в регионе могли начаться из-за поджогов

В администрации Волгоградской области не исключают, что в Городищенском и Среднеахтубинском районах природные пожары возникли из-за целенаправленных поджогов. Как сообщает «Интерфакс», это на заседании оперативного штаба заявил губернатор Андрей Бочаров. Он добавил, что чаще всего причиной пожаров становится человеческий фактор, хотя «одно из возгораний произошло из-за перехлеста проводов вследствие сильного ветра».

На вечер 24 августа природные пожары в Волгоградской области горели в 21 из 38 муниципальных образований. в В 22.00 мск в среду спасатели локализовали все шесть очагов природных пожаров в Советском районе Волгограда, Иловлинском, Ольховском, Даниловском и Среднеахтубинском районах области. Ликвидация возгораний продолжается.

«Огонь угрожал 40 населенным пунктам общей численностью населения порядка 12 000 человек», - сказал Бочаров. По его словам, подготовлена эвакуация 5000 человек, хотя пока пришлось эвакуировать только 752, в том числе детей из оздоровительных лагерей и пациентов больницы в Камышинском районе. «Все социальные объекты в зонах пожара сохранены», - отметил губернатор.

По предварительным данным, жертв нет. Бочаров поручил повторно провести обход пострадавших от огня строений, чтобы убедиться, что там нет людей.