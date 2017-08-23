После пожара в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о халатности

В Ростовской области следственные органы СКР возбудили уголовное дело по статье о халатности в связи с пожаром, уничтожившим около ста жилых домов в центре Ростова-на-Дону. Как сообщает сайт СКР, дело возбуждено «факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами функциональных органов исполнительной власти, коммунальных служб и органов, обязанных обеспечивать пожарную безопасность, а также предупреждать и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций в городе». Из-за этого был причинен особо крупный ущерб жителям сгоревших домов, нарушены их права и погиб человек, отмечает СК. По оценке следователей, пострадали 123 жилых дома.

Пожар в Ростове-на-Дону начался 21 августа, а потушили его только утром на следующий день. Тело погибшего нашли в одном из сгоревших домов после разбора завалов. Сообщалось, что это был инвалид первой группы.

Следствие проверяет версии о возникновении пожара, всесторонне исследует все случившееся. В результате будут установлены конкретные должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, после чего будет решен вопрос о привлечении их к уголовной ответственности, обещает СКР.

Возможность поджога в сообщении СК не упоминается.

Днем ранее в МЧС заявили, что склоняются к версии, что дома погубил поджог и что подожгли мусорную свалку в жилом квартале.

Эксперты нашли подтверждение версии умышленного поджога на месте крупного пожара в частном секторе Ростова-на-Дону, очагов возгорания могло быть несколько, сообщил утром в среду «Интерфаксу» информированный источник. «Кроме того, опрос жителей пострадавшего от огня района показал, что пожар начался в нескольких местах практически одновременно. В настоящее время данная версия отрабатывается правоохранительными органами», — сказал он. По его словам, проверяются и сообщения жителей сгоревших домов о «черных риэлторах», которые якобы выходили на них с требованием продать землю и угрожали проблемами, в случае если владельцы домов не согласятся на предложенные условия. Сгоревшие дома находятся на одних из самых дорогих земельных участков в городе.