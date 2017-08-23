ТАСС: причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги в нескольких местах

По предварительным данным, причиной крупного пожара в Ростове-на-Дону стали несколько умышленных поджогов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник добавил, что люди, звонившие в экстренные службы, говорили о пожарах, возникших по разным адресам.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону, который начался днем 21 августа, удалось потушить только спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки.

В результате пожара погиб один человек, 58 обратились за медицинской помощью. Из домов были эвакуированы около 600 человек. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», СК проводит проверку по факту гибели человека.

Правительство выделит около 600 млн руб. на единовременные выплаты пострадавшим от пожара и компенсации за утраченное имущество.