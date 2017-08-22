В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону

Пожар в центре Ростова-на-Дону в понедельник произошел предположительно из-за поджога на территории свалки за частным домовладением, сообщил на заседании правительства региона начальник главного управления МЧС России по Ростовской области Валерий Панов.

«Основная причина пожара – занесение постороннего источника зажигания», – отметил он. По его словам, «зона первоначального горения пошла от свалки за домом в Чувашском переулке, 50». Из-за сильного ветра «пошел перенос очага огня в разные места», считают в МЧС.

Согласно заявлениям граждан, в результате пожара пострадало 118 жилых домовладений, в которых проживает более 200 семей. За медицинской помощью обратились 58 человек, из них девять госпитализированы. Пострадавшие получат единовременную матпомощь в размере 20 000 руб. Полностью утратившие имущество получат 100 000 руб., получившие тяжкий вред здоровью – 400 000 руб.

Возбуждено уголовное дело по факту пожара в центре Ростова-на-Дону по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).