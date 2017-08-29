СМИ сообщили, что Минюст вынес предупреждение фонду Екатерины Тихоновой

Министерство юстиции вынесло предупреждение фонду «Междисциплинарные инициативы в области естественных и гуманитарных наук» (ФМИ), совладельцем которого является Екатерина Тихонова — предполагаемая дочь президента России Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Собеседник».

«Собеседник» направил запрос в связи с тем, что фонд не подает положенную по закону отчетность. В Минюсте ответили, что выявленные нарушения фонд должен устранить до 18 сентября, иначе будет либо оштрафован (штраф — до 2000 руб.), либо ликвидирован через суд, пишет «Собеседник» со ссылкой на ответ и. о. начальника главного управления Минюста.

О фонде Тихоновой междисциплинарных инициатив в октябре 2016 г. писал Алексей Навальный. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, фонд занимается предоставлением финансовых услуг, издательской деятельностью, операциями с недвижимостью и научными исследованиями. Фонд зарегистрирован по адресу Новинский бульвар, 3/1, там же зарегистрирован Фонд выпускников МГИМО — у него с фондом Тихоновой общий директор — Семен Шевченко. Он отказался отвечать на вопросы «Собеседника».

Путин ни разу не отвечал на вопросы журналистов о том, где работают и живут его дочери. Младшая дочь президента Путина Катерина носит фамилию Тихонова, руководит проектом «Иннопрактика» при МГУ, возглавляет международный комитет всероссийской Федерации акробатического рок-н-ролла и называет себя супругой Кирилла Шамалова, сообщало тогда же Reuters со ссылкой на источники, среди которых председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, который входит в попечительский совет проекта «Иннопрактика». Проект, по словам самой Тихоновой, помогает найти молодым ученым работу по запросам бизнеса. Также в совет проекта входят, к примеру, президент «Роснефти» Игорь Сечин, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и ректор МГУ Виктор Садовничий.