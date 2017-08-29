СПЧ рассказал о 80 находящихся в Сирии и Ираке российских детях

В Чечне прошла встреча члена Совета по правам человека Александра Мукомолова с родственниками детей, которые сейчас находятся в Ираке и Сирии. Всего на встрече присутствовали 25-30 человек из Чечни и Дагестана, разыскивающих своих внучат или племянников, вывезенных из России. Родственники пообещали передать правозащитникам информацию о том, где и когда пропали несовершеннолетние. «В общем, речь шла о 80 детях, которых нужно вызволять из беды», – говорится в сообщении СПЧ.

Встреча прошла в рамках созданной под эгидой СПЧ рабочей группы, координирующей деятельность по вызволению несовершеннолетних россиян и по инициативе члена Совета по правам человека Чечни Хеды Саратовой.

«Самое главное сейчас – задействовать потенциал всех гуманитарных организаций для того, чтобы забрать детей и определить их в безопасное место, где их можно обуть, покормить и ожидать уже дальнейших действий по их идентификации и направлению в Россию», – подчеркнул Мукомолов.