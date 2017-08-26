Кадыров рассказал о плане по возвращению из Ирака группы россиян

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился со своим представителем на Ближнем Востоке и в Северной Африке Зиядом Сабсаби, который участвовал в возвращении в Россию пятерых детей из Сирии и Ирака. В пятницу из Багдада в Россию были вывезены три девочки и два мальчика.

«Мы обсудили задачи на ближайшее время и перспективу. Прежде всего определили группу российских граждан, возвращением которых предстоит сейчас заняться. Это две женщины и четыре ребенка», — написал Кадыров в Instagram.

Также Сабсаби поручено организовать работу по оказанию помощи детскому приюту «Аль-Сахилия» в Багдаде, в котором находятся 75 сирот из России. Кадыров заверил, что «ни один из детей, которые даже предположительно могут быть из стран СНГ, не будет усыновлен ни в Ираке, ни в другой стране без нашего ведома».

«Если же останутся дети, чьих родственников не удастся найти, мы сделаем все, чтобы их усыновителями стали только россияне. Каждый из нас готов взять на содержание и воспитание сирот», — заключил глава Чечни.