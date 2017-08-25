Кадыров рассказал о возвращении из Ирака и Сирии пятерых российских детей

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о возвращении из Ирака и Сирии российских детей. По его словам, сегодня из Багдада в Грозный вылетел самолет, на борту которого летят пятеро российских детей. Их сопровождает представитель Кадырова на Ближнем Востоке и в Северной Африке, член Совета Федерации Зияд Сабсаби.

«Мы проводим огромную работу по поиску и возвращению российских детей. Это исключительно трудно и опасно. Но жизнь ребенка бесценна. Поэтому прилагаем все возможные и невозможные усилия», — написал Кадыров в Instagram.

Одна из детей — девятилетняя Марьям Шихабудинова — ранена, ее будет встречать бригада врачей. «Благодарю наше посольство в Ираке за выдачу ей въездного документа. Медлить с ее вывозом нельзя было ни на один день», — отметил Кадыров. Также на борту находятся две сестры трех и пяти лет и два трехлетних мальчика. Все дети из Дагестана.

«Спасение детей — результат четкой координации работы, проведенной по поручению президента России Владимира Путина под руководством администрации президента России во главе с Антоном Вайно, усилий председателя СПЧ Михаила Федотова, главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, МИД России, уполномоченных по правам ребенка в России и Чеченской Республике — Анны Кузнецовой и Хамзата Хирахматова», — добавил Кадыров.