В Дагестане задержали подозреваемого в нападении на полицейских

Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании 21-летнего жителя Каспийска, которого подозревают в нападении на полицейских.

В понедельник, 28 августа, двое вооруженных ножами мужчин напали на полицейских на территории АЗС в Каспийске. Один из полицейских скончался на месте, второй был госпитализирован. По факту нападения региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России).