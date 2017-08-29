Суд арестовал гендиректора «Балтстроя» по делу о хищениях при строительстве резиденции президента

Суд арестовал до 29 октября гендиректора «Балтстроя» Дмитрия Сергеева, который обвиняется по делу о хищении средств при строительстве президентской резиденции в Ново-Огареве. Защита бизнесмена намерена обжаловать это решение суда.

«Мы обязательно обжалуем это решение суда. Будем просить домашний арест», - сказала его адвокат Екатерина Васильева. Сергеев свою вину не признал, но готов сотрудничать со следствием, добавила она.

Сергеев был задержан накануне в Куйбышевском районном суде Петербурга после оглашения приговора по «делу реставраторов». Гендиректор «Балтстроя» был приговорен судом к условному сроку в 4,5 года и штрафу в 800 000 руб.