Гендиректор «Балтстроя» задержан прямо в здании суда

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













АО «Балтстрой» входит в холдинг «Форум» Дмитрия Михальченко. Компания выполняла контракты Министерства культуры, управления делами президента и проч. Е. Разумный / Ведомости

Куйбышевский районный суд Петербурга признал гендиректора «Балтстроя» Дмитрия Сергеева виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, предусматривает до 10 лет лишения свободы) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года 7 месяцев условно с испытательным сроком в 4 года и штрафом в 800 000 руб.