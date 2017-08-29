Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: Реставрация приговора
Гендиректор «Балтстроя» задержан прямо в здании суда
По делу реставраторов Дмитрий Сергеев получил условный срок
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АО «Балтстрой» входит в холдинг «Форум» Дмитрия Михальченко. Компания выполняла контракты Министерства культуры, управления делами президента и проч.
Е. Разумный / Ведомости
Куйбышевский районный суд Петербурга признал гендиректора «Балтстроя» Дмитрия Сергеева виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, предусматривает до 10 лет лишения свободы) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года 7 месяцев условно с испытательным сроком в 4 года и штрафом в 800 000 руб.
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