Мэй пообещала оказать давление на КНДР из-за ракетных испытаний

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении Лондона продолжать сотрудничество с международным сообществом с целью оказания давления на КНДР, передает во вторник агентство АР.

Премьер заявила, что «позже (во вторник) состоится экстренное заседание Совбеза ООН, и мы продолжим работу с нашими международными партнерами по оказанию давления на КНДР, чтобы остановить эти незаконные испытания».

Она назвала испытания, проводимые Пхеньяном, «безрассудной провокацией». Мэй, которая отправилась во вторник в Японию с официальным визитом, также пообещала обсудить этот вопрос с премьер-министром страны Синдзо Абэ.