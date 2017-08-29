Совет безопасности ООН сегодня соберется на экстренное заседание по КНДР

Экстренное заседание СБ ООН, посвященное запуску Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности Хвансон-12, пройдет сегодня вечером, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов. Оно состоится по инициативе США, Японии и Южной Кореи. Запущенная Пхеньяном ракета пролетела над территорией Японии, над островом Хоккайдо.

В начале августа СБ ООН ужесточил санкции в отношении КНДР. Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что согласен еще усилить давление на КНДР. Об этом он говорил с президентом США Дональдом Трампом после сегодняшнего запуска. Трамп в свою очередь заявил, что он «на 100% с Японией» и готов продемонстрировать строгую приверженность ее обороне.

По данным Национальной разведывательной службы Сеула, есть признаки подготовки КНДР к новому ядерному испытанию на подземном испытательном полигоне Панги-ри к 9 сентября, передает CNN. В этот день в Северной Корее отмечают День образования народного правительства, или День провозглашения нации.