В Техасе число жертв стихии достигло 30

В Техасе жертвами урагана «Харви» и вызванного им наводнения стали уже 30 человек, сообщает The New York Times со ссылкой на местных чиновников. Под воздействием стихии Техас и Луизиана находятся уже шестой день подряд, ураган продвигается медленно. Из-за рекордного наводнения потребовалась эвакуация сотен тысяч людей, на утро четверга в Техасе сообщалось о 50 000 поврежденных домов, и эта цифра еще возрастет. Общий ущерб может составить десятки миллиардов долларов, и наводнение может стать одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории США, отмечает Reuters.

По оценкам метеорологов, от 25% до 30% территории округа Харрис затоплено. Хьюстон из-за наводнения парализован. Мэр города Сильвестер Тернер ввел комендантский час с полуночи до 5 часов утра, чтобы бороться с мародерством. СМИ сообщают об участившихся грабежах, которые совершают в том числе люди в полицейской форме. Тернер также заявил, что власти города пока сосредоточены на спасательных операциях, а не на подсчетах ущерба.

29 августа в Техасе побывал президент США Дональд Трамп.